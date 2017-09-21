Памела Андерсон потребовала от Ким Кардашян прекратить носить одежду из меха

Разговор о мехе начался с вопроса ведущего Пирса Моргана о том, как Памеле Андерсон удалось так хорошо сохраниться в 50 лет. Бывшая модель с удовольствием рассказала, что секрет кроется в веганстве, и переключилась на обсуждение Ким Кардашян. Не секрет, что звезда реалити-шоу с удовольствием носит натуральный мех, пишет Life.ru.

"У Ким Кардашян большое сердце и миллионы подписчиков, поэтому она должна перестать носить мех", - сказала Памела Андерсон

Памела рассказала, что написала Ким открытое письмо, но так и не получила ответа. Она подчеркнула, что Кардашян — не единственный человек, которого она пытается убедить перейти на искусственный мех. Ранее Андерсон обращалась с аналогичным предложением к Меланьи Трамп. Бывшая модель призналась, что ее активность может кого-то раздражать, и рассказала, что старается быть мягче.

"Мы не должны быть жестоки к тем, кого пытаемся отучить от жестокости", - добавила звезда.

Пока не известно, отреагирует ли Ким Кардашян на столь навязчивое внимание к своему гардеробу. Но Памела Андерсон надеется, что ее рассказ о зверствах на пушных фермах заставит звезду пересмотреть отношение к меху. Напомним, что сама Памела с удовольствием носит искусственные шубы.