Лицо человека показывает, может ли он изменить партнеру

В первом исследовании принимали участие 145 студентов, которые состояли в романтических отношениях. От добровольцев требовалось указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми в целом и сексуального поведения в частности. А по фотографиям добровольцев специалисты определили показатель соотношения ширины и высоты лица. Во втором исследовании ученые оценили степень неверности добровольцев на примере 314 человек, пишет Meddaily.ru.

Выяснилось, что показатель соотношения ширины и высоты лица может точно сказать о сексуальной активности представителей обоих полов. Так, люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, а связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания.