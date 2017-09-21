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Лицо человека показывает, может ли он изменить партнеру

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Психологи Университета Ниписсинга уверены: по лицу человека можно понять, склонен ли он к измене. Как передает "Росбалт", обладатели короткого и широкого лица чаще остальных нарушают клятву верности. Было проведено два исследования, призванных показать сексуально активных и склонных к случайным связям людей.

В первом исследовании принимали участие 145 студентов, которые состояли в романтических отношениях. От добровольцев требовалось указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми в целом и сексуального поведения в частности. А по фотографиям добровольцев специалисты определили показатель соотношения ширины и высоты лица. Во втором исследовании ученые оценили степень неверности добровольцев на примере 314 человек, пишет Meddaily.ru.

Выяснилось, что показатель соотношения ширины и высоты лица может точно сказать о сексуальной активности представителей обоих полов. Так, люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, а связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания.

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