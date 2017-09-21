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Диетологи предложили простой путь к стройности

Krasotka.ee
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Завтрак. | ФОТО: Scanpix

Исследование ученых из Миссурийского университета, США, продемонстрировало: насыщенный белком завтрак защищает от набора лишнего веса. Для этого, по словам специалистов, в завтраке должно содержаться порядка 35 граммов белка.

Специалисты собрали три группы людей возрастом 18-20 лет, имевших лишний вес и питавшихся нерегулярно. В частности, в своем быту испытуемые часто пропускали завтраки (завтракали не чаще двух раз в неделю), пишет Medikforum.ru.

Частично этих добровольцев перевели в формат регулярных завтраков. В одной группе ели хлопья с молоком, во второй – богатые белком продукты, такие как молоко, яйца, постная свинина. В третьей группе участникам разрешили питаться в старом привычном для них режиме.

Через 12 недель выяснилось, что испытуемые, которые ели на завтрак много белка, стали потреблять меньше калорий в течение дня и похудели, тогда как в остальных группах этого не произошло. Было установлено, у добровольцев, питавшихся белковыми завтраками, уровень глюкозы в крови был наиболее стабильным – они меньше остальных ели сладкое и не испытывали сильных ощущений голода.

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