Глядя на волосы этой россиянки, вы никогда не поверите, что у нее была алопеция

В 18 лет волосы Анастасии Сидоровой начали выпадать целыми прядями.

Девушке поставили диагноз «андрогенетическая алопеция» (это патологическое стойкое или временное, полное или частичное выпадение волос).

В попытке вылечиться она обратилась к трихологу, пишет Rus.tvnet.lv.

Врач помог Насте не только снова стать обладательницей длинных локонов, но и определиться с будущей профессией. Теперь она сама консультирует девушек, которые столкнулись с подобным заболеванием.

В недавнем интервью для американского портала Popsugar россиянка поделилась своими главными бьюти-секретами.

Девушка никогда не расчесывает влажные волосы. Сначала она дает им высохнуть примерно на 60%, а уже потом использует фен.

Настя моет их шампунем с сульфатами (кто бы мог подумать!), использует кератиновую маску и регулярно пьет омега-3 и витамин D.

Сидорова уверена, что частое расчесывание волос не способствует их усиленному росту, как многие из нас думают. Девушка рассказала, как сделать так, чтобы локоны идеально получились на снимках для Instagram. Приготовьтесь записывать!

«Вымойте волосы за два часа до съемки, тогда они будут казаться гораздо объемнее. Высушите их феном и нанесите масло для блеска. Самое главное — освещение. Лучшие фото получаются, если на локоны падают лучи солнца», — рекомендовала Анастасия. Полезных советов Насти с нетерпением ждут 300 тыс. фолловеров в ее Instagram, а недавно девушкой с роскошной косой заинтересовались и иностранные СМИ.

A post shared by Волосы (@sidorovaanastasiya) on Sep 10, 2017 at 2:12am PDT

A post shared by Волосы (@sidorovaanastasiya) on Aug 22, 2017 at 3:41am PDT