Главные мифы о женской груди

1. При красивой груди можно не носить нижнее белье

А вот и нет, простая анатомия доказывает нам, что с годами грудь провисает под своей же тяжестью. Получается, что грудь просто необходимо поддерживать, особенно при занятиях спортом и беременности, чтобы женское достоинство чувствовало себя защищенным от риска преждевременного обвисания.

Однако не забывай, что бюстгальтер при этом должен быть максимально качественным, ничего не пережимать и не сдавливать, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Мужчинам нравятся большая грудь

Неоднократные опросы мужской половины населения доказали, что всего лишь 14% из них отдают предпочтение дамам с грудью больших размеров, 53% при этом нравятся средние размеры, а 28% мужчин и вовсе не придают значения такому фактору, как “размер груди“ при выборе спутницы жизни.

3. Грудь можно накачать в спортзале

Не совсем. Правильные упражнения безусловно укрепят мышцы груди, но физически больше она при этом не станет.

4. Кормление грудью портит ее внешний вид

Конечно, после кормления ребенка, женская грудь меняется, особенно если она больших размеров. Однако не следует забывать о том, что после 30 вся кожа в организме женщины становится менее эластичной и процесс обвисания молочных желез становится неизбежным. Таким образом грудное вскармливание нельзя назвать существенно влияющим на естественные изменения организма.

5. Грудь увеличивается после секса

Как ни странно, ненадолго это явление действительно имеет место быть. Во время секса улучшается кровоснабжение и грудь немного набухает. Однако по завершению процесса все возвращается на круги своя, в том числе и размер бюста.

6. Грудь увеличивается от употребления капусты

Этот миф стар, как мир и, конечно же, не имеет под собой ни грамма правды. Ни один продукт питания не способен повлиять на размер женской груди и уж тем более капуста.