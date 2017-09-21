Шесть вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам

Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом. И вообще проще относишься к ритуальным брачным играм. Автор «Леди Mail.Ru» Елена Коровушкина рассказывает о своем отношении к свиданиям.
Правило 1: не обязательно наряжаться
Нет, никто не мешает тебе записаться к парикмахеру, визажисту и мастеру по маникюру, надеть умопомрачительное мини, десятисантиметровые шпильки — и пусть кавалер поднимает с пола свою упавшую челюсть. Но все это не обязательно. Можно явиться на первое свидание в кедах, джинсах и с «гулькой» на голове, при этом отлично провести время и получить приглашение на второе свидание.
Не буду врать — далеко не всем мужчинам нравится такой небрежный дресс-код. Время от времени в соцсетях появляются бурные обсуждения из серии «Девушка пришла на первое свидание в балетках. Что делать?», «Она явилась в пухане! Какой кошмар!» или шедевральное: «Идешь на свидание, думаешь, что сейчас будет клевый секс, а она не накрашена, и желание уже не то...»
Но, положа руку на сердце, — тебе действительно хочется завоевать мужчину, который так рассуждает? Мужчину, для которого собственные представления о прекрасном важнее твоего комфорта, а макияж — важнее чувства юмора и общих интересов?
Правило 2: можно уйти в любой момент
Большинство из нас воспитывали с мыслью о том, что нужно щадить чувства окружающих. Поэтому девушки часто стесняются воспользоваться своим правом встать, развернуться и уйти, если поведение мужчины категорически не нравится.
Скажем, вы сидите в ресторане, вечер становится все более томным, и вдруг кавалер ни с того ни с сего разражается тирадой на тему «роль женщины в современном мире». Ты понимаешь, что двадцатый век прошел мимо этого любителя традиционных ценностей, а классическая триада «беременная, босая и на кухне» тебя не очень вдохновляет.
Нет ничего плохого в семейных ценностях и карьере домохозяйки, речь не об этом. А о том, что не стоит уныло дожидаться конца свидания, если ты понимаешь его бесперспективность. Или если чувствуешь, что кавалер ведет себя не очень вежливо и уважительно.
Для чувства собственного достоинства и самоуважения гораздо полезнее встать, сказать: «Мне кажется, мы совершенно не подходим друг другу», и пойти заняться чем-нибудь более приятным.
Правило 3: научиться говорить о деньгах
Не обязательно косплеить артиста Яковлева в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Минуточку, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» — но два взрослых человека должны уметь спокойно обсудить финансовую сторону свидания.
Здесь нет однозначно «правильного» решения. Платит мужчина, или каждый сам за себя, или вы делите счет пополам, или он оплачивает счет в ресторане, а ты покупаешь билеты в кино — главное, чтобы вы были на одной волне.
Кстати, многие мужчины признаются, что рады заплатить за девушку и считают это само собой разумеющимся, но при этом им нравится, если она предложит взять на себя часть расходов. Мужчина при этом может гордо отказаться и почувствовать себя Рокфеллером.
Правило 4: не планировать секс
«На первом свидании ни-ни», «поцелуй на втором свидании, секс — не раньше пятого, но не позже седьмого, иначе кавалер потеряет интерес» — секс по графику не самая лучшая идея.
Мужчина может оказаться нежным, заботливым и уважительным любовником, даже если добился девушку после первой встречи. А может повести себя как эгоистичная скотина, даже если ему пришлось терпеть до секса два месяца.
Важен не порядковый номер свидания, а чувствуешь ли ты желание и доверие к мужчине. Если этого нет, то не важно, в который раз вы встречаетесь. Время для секса еще не пришло. И может быть, оно вообще никогда не настанет.
Правило 5: не подстраиваться под мужчину
Женщинам нравится производить хорошее впечатление, казаться веселыми, остроумными, интересными. Но иногда желание понравиться заставляет перегибать палку.
Это как с фотошопом — одно дело заретушировать дурацкий прыщик на носу, совсем другое — сделать лицо гладким, как попа младенца, и убрать десяток лишних килограммов.
Вот и на свиданиях не стоит придумывать себе несуществующие хобби, рассказывать о выдуманных приключениях и лепить усовершенствованную версию себя. Кто-нибудь еще помнит фильм «Сбежавшая невеста» с Джулией Робертс? Не было ей счастья в любви, пока она пыталась мимикрировать под вкусы, интересы и желания своих женихов.
Либо ты понравишься мужчине такой, какая ты есть, либо не стоит и напрягаться.
Правило 6: нет никаких правил
Вот это все: «Девушка должна немного опоздать, чтобы парень понервничал», «на первое свидание мужчина обязан прийти с цветами», «нужно меньше говорить и больше слушать», «избегайте разговоров на политические и религиозные темы», «не делай первый шаг» — и все остальные «должен», «обязан» и «нужно».
Единственное, что мы должны друг другу — вести себя вежливо и уважительно, остальное опционально и полностью зависит от ситуации и личных представлений о прекрасном.
Ну а самой себе ты должна только одно: чувствовать себя комфортно и наслаждаться свиданием. Если это не получается, то смотри Правило 2.