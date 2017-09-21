Шесть вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам

Правило 1: не обязательно наряжаться

Нет, никто не мешает тебе записаться к парикмахеру, визажисту и мастеру по маникюру, надеть умопомрачительное мини, десятисантиметровые шпильки — и пусть кавалер поднимает с пола свою упавшую челюсть. Но все это не обязательно. Можно явиться на первое свидание в кедах, джинсах и с «гулькой» на голове, при этом отлично провести время и получить приглашение на второе свидание.

Не буду врать — далеко не всем мужчинам нравится такой небрежный дресс-код. Время от времени в соцсетях появляются бурные обсуждения из серии «Девушка пришла на первое свидание в балетках. Что делать?», «Она явилась в пухане! Какой кошмар!» или шедевральное: «Идешь на свидание, думаешь, что сейчас будет клевый секс, а она не накрашена, и желание уже не то...»

Но, положа руку на сердце, — тебе действительно хочется завоевать мужчину, который так рассуждает? Мужчину, для которого собственные представления о прекрасном важнее твоего комфорта, а макияж — важнее чувства юмора и общих интересов?

Правило 2: можно уйти в любой момент

Большинство из нас воспитывали с мыслью о том, что нужно щадить чувства окружающих. Поэтому девушки часто стесняются воспользоваться своим правом встать, развернуться и уйти, если поведение мужчины категорически не нравится.

Скажем, вы сидите в ресторане, вечер становится все более томным, и вдруг кавалер ни с того ни с сего разражается тирадой на тему «роль женщины в современном мире». Ты понимаешь, что двадцатый век прошел мимо этого любителя традиционных ценностей, а классическая триада «беременная, босая и на кухне» тебя не очень вдохновляет.

Нет ничего плохого в семейных ценностях и карьере домохозяйки, речь не об этом. А о том, что не стоит уныло дожидаться конца свидания, если ты понимаешь его бесперспективность. Или если чувствуешь, что кавалер ведет себя не очень вежливо и уважительно.

Для чувства собственного достоинства и самоуважения гораздо полезнее встать, сказать: «Мне кажется, мы совершенно не подходим друг другу», и пойти заняться чем-нибудь более приятным.

Правило 3: научиться говорить о деньгах

Не обязательно косплеить артиста Яковлева в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Минуточку, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» — но два взрослых человека должны уметь спокойно обсудить финансовую сторону свидания.

Здесь нет однозначно «правильного» решения. Платит мужчина, или каждый сам за себя, или вы делите счет пополам, или он оплачивает счет в ресторане, а ты покупаешь билеты в кино — главное, чтобы вы были на одной волне.

Кстати, многие мужчины признаются, что рады заплатить за девушку и считают это само собой разумеющимся, но при этом им нравится, если она предложит взять на себя часть расходов. Мужчина при этом может гордо отказаться и почувствовать себя Рокфеллером.