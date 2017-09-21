Как не стать жертвой моды и прекратить вестись на тренды

Помни, что остромодные тренды мгновенно надоедают

Тренды быстро проходят. Не успел Гоша Рубчинский выпустить первые вещи с кириллицей, как моду быстро подхватили западные дизайнеры. За непродолжительное время Виктория Бекхэм, Ким Кардашян, Канье Уэст и даже их дочка Норт успели покрасоваться в футболках и водолазках с надписью «Стиль». Тренд так же быстро прошел, как и появился, сейчас вы уже вряд ли увидите хоть одного гостя Недели моды в Нью-Йорке в нарядах с надписями на кириллице. Поэтому задумайтесь, стоит ли включать в свой гардероб вещи на один раз, пишет Lady.mail.ru.

Не копируй чужие образы

Далеко не все, что модно, вам подойдет. Купальники с высокими вырезами, которые пропагандирует Эмили Ратаковски и модели Victoria’s Secret, вряд ли украсят фигуру, если у вас нет таких же пышных форм. Блузки с огромными воланами хорошо смотрятся на хрупких моделях, объемные пуховики — на обладательницах длинных ног. Поэтому перед покупкой очередной остромодной вещи подумай, действительно ли ты хорошо в этом выглядишь или просто хочешь быть похожей на любимую модницу?

Продумывай, куда ты можешь пойти в непривычной для себя одежде

Тренды тоже актуальны далеко не для всех. Если твоя профессия не связана с модой и ты не популярный блогер, то, скорее всего, тебе некуда будет надеть непрактичные бархатные сапоги и цветочное платье в пол. Зато в этом сезоне могут ликовать девушки, работающие в компаниях со строгим дресс-кодом: брючный костюм идет практически всем, а еще это один из главных трендов последних сезонов, все еще остающийся популярным.

Ставь свою индивидуальность на первое место

Этим летом мало кто не соблазнился на красный купальник, а одной из главных покупок осени определенно станет берет и кепи. Наверняка вы уже видели многих в этих головных уборах, так зачем повторяться? Масс-маркет копирует вещи миллионами экземпляров, а твоя индивидуальность при этом неизбежно стирается. Чтобы не быть похожей на всех, выбирай классику или то, что нравится именно тебе.

Не доверяй Instagram-трендам

Сегодня Instagram — определенный индикатор трендов, но вот слепо покупать очки, как у Кьяры Ферраньи, или сапоги, вроде тех, что носит кто-то из Кардашьян, точно не стоит. Знаменитости получают неплохие деньги за упоминание брендов в своих аккаунтах, так что моду в данном случае двигают скорее рекламодатели. Кроме того, однотипные платья, сумки, корсеты и брюки, захватившие социальную сеть и всплывающие в качестве объявлений, не меняются вот уже который сезон и порядком надоели.

Не отказывайся от «немодных» вещей

Что не стоит делать с гардеробом — так это полностью его обновлять каждый сезон. Во-первых, это дорого. Во-вторых, тренды возвращаются. Сколько раз мы жалели, что выкинули те высокие джинсы, кроп-топы и толстовки с широкими плечами, как из 1990-х? Будь умнее и убирай любимые вещи на задние полки до лучших времен. В постоянной погоне за трендами ты можешь потратить целую зарплату на то, что станет немодным, меньше чем через месяц. Выбирай то, что сделает тебя счастливей. Терпеть не можешь каблуки? Надевай кроссовки! Ну или, наоборот, рассекай по городу на высоченных каблуках и никого не слушай.