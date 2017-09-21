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Красавица-гимнастка в танце показала самые модные цвета осени

Krasotka.ee
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ФОТО: Instagram

Российская гимнастка Наталья Булычева продемонстрировала самые модные цвета осени 2017 года. Ролик опубликован на YouTube-канале Vogue Russia.

На видео спортсменка выполняет элементы из художественной гимнастики, позирует и танцует с лентой, мячом и обручем в пустом бассейне, пишет Rus.tvnet.lv.

Наталья Булычева — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. В 2014 году она завершила спортивную карьеру, в настоящее время занята в модельной индустрии.

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