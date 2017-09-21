Врачи предупредили об опасных последствиях «синдрома тряски младенца»

«Синдром тряски младенца» или «синдром детского сотрясения» (shaken baby syndrome, SBS) – комплекс тяжелых органических нарушений в организме ребенка, который возникает, когда малыша трясут, намеренно или по неосторожности. SBS может стать последствием грубого обращения с ребенком, когда, например, измученная и раздраженная детским плачем мать, пытающаяся уложить малыша спать, в отчаянии начитает его трясти. Синдром может развиться, когда взрослые слишком бурно играют с новорожденным или младенцем, например, подбрасывая его в воздух или резко встряхивая. Чаще всего при этом страдает головной мозг, так как малыш еще не может держать голову, передает Deti.mail.ru.

Несмотря на статистические данные, согласно которым SBS является одной из основных причин неврологических нарушений и даже гибели новорожденных и младенцев, реальное существование такого синдрома до сих пор часто ставилось под сомнение, причем не только общественностью, но и самими врачами. Однако теперь педиатры пришли к единому мнению, что диагноз «синдром детского сотрясения» действительно существует и имеет под собой научные доказательства.

Как сообщает пресс-служба Американской Академии педиатрии (AAP), доклад «Синдром тряски младенца: миф или реальность», в котором приводятся научно доказанные факты существования такого заболевания, представлен на проходящей сейчас в Чикаго национальной конференции AAP. Автор доклада, доктор Сандип Наранг, и его коллеги в течение 2016 года опросили более 600 врачей из десяти ведущих детских больниц США, которые сталкивались во время своей клинической практики с детьми, получившими травмы головы. 88% из опрошенных врачей считают, что SBS – реально существующий диагноз, а 93% отмечают, что такой диагноз связан с травмой головы при грубом обращении с новорожденным или младенцем.

Большинство опрошенных врачей сообщило, что с большой долей вероятности результатом грубой тряски малыша становится субдуральная гематома (кровоизлияние в мозг), серьезные кровоизлияния в сетчатке глаз, кома или смерть. Тем не менее, диагностировать SBS бывает очень сложно, из-за чего примерно треть детей, которых трясли по тем или иным причинам, умирают без необходимой в это случае медицинской помощи.

Эксперты AAP намерены теперь активнее рассказывать родителям об опасности SBS, а также разъяснять педиатрам симптомы этого синдрома, чтобы те могли правильно и вовремя ставить диагноз.