Девушка с пышными формами прославилась из-за откровенной фотосессии с женихом

Стефани, которая позировала топлес, рассказала порталу The Huffington Post, что снимки превзошли все ее ожидания, передает Lady.mail.ru.

«Честно говоря, я еще никогда не чувствовала себя такой привлекательной. Я очень нервничала, когда ждала наши фотографии, потому что не знала, что получится. Но когда я их увидела, была шокирована. Я выглядела такой влюбленной и уверенной в себе», — призналась девушка.

Стефани отметила, что в школе стыдилась своего веса, но потом смогла побороть комплексы.

«Со временем я вышла из своей зоны комфорта и стала носить вещи, которые общество считает «неприличными» для полной девушки: шорты, топы, короткие платья. Я научилась ходить с высоко поднятой головой и улыбаться», - говорит Стефани

Влюбленные обручились в феврале и планируют сыграть свадьбу в 2019 году.

«Мы хотим, чтобы люди поняли, что не важно, как ты выглядишь: ты всегда достоин любви», - добавила девушка.