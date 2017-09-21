Бьюти-совет: стоит ли выбирать кушон вместо тонального средства для лица?

Бьюти-индустрия не стоит на месте и все время придумывет оригинальные косметические средства, которые только упрощают нанесение макияжа. Так, на бьюти-рынке уже давно появился один из самых востребованных продуктов для кожи лица - кушон. Но стоит ли менять свой тональный крем на кушон?
Специально для тебя редакция tochka.net расскажет все о кушоне, и представит все плюсы и минусы даного косметического продукта.
Для начала нужно сказать, что кушон — это косметическое тональное средство, в котором соединились такие бьюти-продукты как пудра, тональный крем и BB-крем. Кушон представляет собой на вид пудреницу с губкой, пропитанной тональным средством, и сухим спонжем. Данное средство стоит легко нажать подушечками пальцев и нанести на кожу лица. В результате ты получаешь натуральный ровный тон лица и легкое невесомое покрытие. Тональный кушон идеально подойдет обладательницам молодой и нормальной кожи лица, без изъянов.
Тональный кушон имеет и свои плюсы:
обеспечивает ровное покрытие на коже лица;
деликатное и естественное покрытие с эффектом сияния;
содержит увлажняющие компоненты и масла;
содержит 3 в 1 бьюти-продукты: ВВ-крем, тональное средство и пудра;
компактный формат.
Но каждое бьюти-средство имеет свои и минусы в использовании:
не экономичное использование;
не во всех косметических магазинах можно найти;
не подходит для обладательниц проблемной кожи, так как в подушечке, в которую ты изо дня в день опускаешь спонж, могут размножаться бактерии, вызывающие акне.