Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Бьюти-совет: стоит ли выбирать кушон вместо тонального средства для лица?

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Бьюти-индустрия не стоит на месте и все время придумывет оригинальные косметические средства, которые только упрощают нанесение макияжа. Так, на бьюти-рынке уже давно появился один из самых востребованных продуктов для кожи лица - кушон. Но стоит ли менять свой тональный крем на кушон?

Специально для тебя редакция tochka.net расскажет все о кушоне, и представит все плюсы и минусы даного косметического продукта.

Для начала нужно сказать, что кушон — это косметическое тональное средство, в котором соединились такие бьюти-продукты как пудра, тональный крем и BB-крем. Кушон представляет собой на вид пудреницу с губкой, пропитанной тональным средством, и сухим спонжем. Данное средство стоит легко нажать подушечками пальцев и нанести на кожу лица. В результате ты получаешь натуральный ровный тон лица и легкое невесомое покрытие. Тональный кушон идеально подойдет обладательницам молодой и нормальной кожи лица, без изъянов.

Тональный кушон имеет и свои плюсы:

обеспечивает ровное покрытие на коже лица;

деликатное и естественное покрытие с эффектом сияния;

содержит увлажняющие компоненты и масла;

содержит 3 в 1 бьюти-продукты: ВВ-крем, тональное средство и пудра;

компактный формат.

Но каждое бьюти-средство имеет свои и минусы в использовании:

не экономичное использование;

не во всех косметических магазинах можно найти;

не подходит для обладательниц проблемной кожи, так как  в подушечке, в которую ты изо дня в день опускаешь спонж, могут размножаться бактерии, вызывающие акне.

Наверх