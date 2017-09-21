Бьюти-совет: стоит ли выбирать кушон вместо тонального средства для лица?

Специально для тебя редакция tochka.net расскажет все о кушоне, и представит все плюсы и минусы даного косметического продукта.

Для начала нужно сказать, что кушон — это косметическое тональное средство, в котором соединились такие бьюти-продукты как пудра, тональный крем и BB-крем. Кушон представляет собой на вид пудреницу с губкой, пропитанной тональным средством, и сухим спонжем. Данное средство стоит легко нажать подушечками пальцев и нанести на кожу лица. В результате ты получаешь натуральный ровный тон лица и легкое невесомое покрытие. Тональный кушон идеально подойдет обладательницам молодой и нормальной кожи лица, без изъянов.

Тональный кушон имеет и свои плюсы:

обеспечивает ровное покрытие на коже лица;

деликатное и естественное покрытие с эффектом сияния;

содержит увлажняющие компоненты и масла;

содержит 3 в 1 бьюти-продукты: ВВ-крем, тональное средство и пудра;

компактный формат.

Но каждое бьюти-средство имеет свои и минусы в использовании:

не экономичное использование;

не во всех косметических магазинах можно найти;

не подходит для обладательниц проблемной кожи, так как в подушечке, в которую ты изо дня в день опускаешь спонж, могут размножаться бактерии, вызывающие акне.