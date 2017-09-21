Как укрепить ногти осенью: пять эффективных рецепта в домашних условиях

Как укрепить ногти осенью:

С помощью красного перца. Такая маска с красным перцем укрепит и ускорит рост ногтей. Смешай половину чайной ложки красного молотого перца, 10 капель кипяченой воды и одну чайную ложку жирного крема для рук. Смесь нужно продержать на водяной бане около 10 минут, затем охладить и смазать ею ногти ровным слоем. Маска действует около 20 минут, затем ее нужно смыть и нанести на пальцы жирный крем. Используй маску только раз в месяц, пишет Lady.mail.ru.

С помощью лимонного сока. Лимонный сок очень хорошо укрепляет ногти. В блюдце смешай столовую ложку сока с парой щепоток соли и кисточкой нанеси на ногти. Такая маска действует около 20 минут, затем смой ее теплой водой и нанеси крем.

С помощью воска. Маска с воском сделает твои ногти очень прочными! На водяной бане растопи 4 г пчелиного воска, добавь растолченный вареный вкрутую желток, перемешай. После каплями добавляй персиковое масло до загустения маски. Нанеси на пальцы на 20 минут, затем смой водой и нанеси крем. Можешь использовать такую маску каждый день.

С помощью желатина. Желатин идеально питает и укрепляет ослабленные ногти. В стакане кипящей воды раствори 0,5 ст. ложки желатина, остуди и опусти в смесь ногти на 20 минут. Затем вымой руки теплой водой и нанеси крем. Используй желатиновую маску 2-3 раза в неделю.

С помощью витамина А и Е. Эти витамины являются самыми важными в формировании здоровой ногтевой пластины, поэтому купи их в аптеке и ежедневно втирай перед сном.