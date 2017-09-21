Виктория Бекхэм представила обувь, которая обещает стать культовой

"Я всегда была немного сорокой", – призналась дизайнер в интервью Vogue. "Есть что-то беззаботное и девчоночье в блестках", передает Segodnya.ua.

На данный момент новинка представлена в трех цветах: зеленом, красном и серебряном.

Виктория рассказала The Telegraph, что на создание модели ее отчасти вдохновила дочь Харпер Севен: "Когда вы посмотрите на эти туфли, легко сможете понять, что у меня дома живет маленькая девочка".

"Я рекомендую носить их с повседневными платьями", – отметила Виктория. "Но лично я бы надела такие туфли с джинсами", – добавила она.

Кроме этого, дизайнер создала отдельную модель блестящей обуви на низком каблуке, и назвала ее в честь дочери – Harper Slipper.

"На днях я показала дочке ботинок, сделанный для показа, и она пришла в восторг: "Мама, мне нужна эта обувь, правда!"" – рассказала Виктория.