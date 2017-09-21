Россиянка стала самой красивой матерью мира-2017

Жительница Петербурга Виктория Хабарова одержала победу в старейшем международном конкурсе красоты "Ms. Top of the world 2017" в категории "Замужние женщины". Как сообщает Piter.tv, 36-летняя россиянка покорила жюри песней собственного сочинения, которую посвятила супругу. Женщине присвоили титул "Королева" и звание самой красивой матери мира.
Конкурс проводился в болгарской Пловдиве. Красавицы соревновались в традиционных испытаниях: дефиле в купальниках, вечерних нарядах и народных костюмах, готовили презентацию и показывали свои таланты. В этом году за главный приз боролись 24 претендентки в возрасте от 24 до 36 лет, пишет Segodnya.ua.
Сообщается, что Виктория Хабарова сейчас воспитывает троих детей. Старшему 12 лет, а младшему всего два года. Также она занимается выращиванием туй. До этого Виктория работала в управлении судебного департамента при Верховном суде РФ.