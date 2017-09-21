Россиянка стала самой красивой матерью мира-2017

Конкурс проводился в болгарской Пловдиве. Красавицы соревновались в традиционных испытаниях: дефиле в купальниках, вечерних нарядах и народных костюмах, готовили презентацию и показывали свои таланты. В этом году за главный приз боролись 24 претендентки в возрасте от 24 до 36 лет, пишет Segodnya.ua.

Сообщается, что Виктория Хабарова сейчас воспитывает троих детей. Старшему 12 лет, а младшему всего два года. Также она занимается выращиванием туй. До этого Виктория работала в управлении судебного департамента при Верховном суде РФ.