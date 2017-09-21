Я - профессор психологии. И я знаю, что есть только одна причина всех разводов!

Наблюдая в своей лаборатории за тем, как спорят супружеские пары, он смог определить конкретные негативные модели общения, которые являются предвестниками развода, пишет Lifter.com.ua.

Психолог назвал эти модели «Четыре всадника Апокалипсиса».

Одной из самых разрушительных моделей поведения в браке является презрительное отношение к партнеру.

Замечали ли вы, что в разговоре с партнером могли насмехаться и издеваться над ним, говорить неприятные слова в его адрес, подкалывать, закатывать глаза, сомневаясь в его интеллектуальных способностях и т.д.

Таким образом вы выражали свое презрение к партнеру, неуважение к нему, демонстрировали собственное превосходство и важность. Как же можно договориться с другим, если не признать его право на собственную точку зрения?

Как выглядит презрительное отношение на практике?

Противоядие от презрения. Его рецепт очень прост - добавить в отношения нежность и восхищение друг другом.

Не ищите недостатки, попытайтесь отыскать достоинства в вашем партнере - сделайте комплимент жене по поводу прически, макияжа, наряда, вспомните, как ваш муж прекрасно забивает гвозди.

Доктор Готтман очень часто в таких случаях расспрашивает пару о том, как они познакомились, что им понравилось друг в друге, как они влюбились. Это помогает возродить приятные воспоминания, которые замещают горечь от взаимных упреков и обидных слов.