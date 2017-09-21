Десять повседневных действий, из-за которых кожа выглядит на 10 лет старше

AdMe.ru советует обратить внимание на 10 с виду безвредных привычек, которые на самом деле негативно сказываются на состоянии кожи.

1. Положение во сне

Когда вы спите на животе, ваша голова повернута в сторону: это приводит к напряжению мышц шеи и плеч, а также к ухудшению кровоснабжения головного мозга. Мешки под глазами и отеки лица — еще одно неприятное последствие такой позы. Старайтесь спать на спине или боку, но не все время! Одно и то же положение может менять овал лица.

Другая важная для кожи привычка — выбор подушки. Если вы спите на слишком высокой подушке, это нарушает кровоток и обеспечивает вам лишние морщины на шее. Выбирайте подушку так, чтобы шея во время сна лежала ровно, а подбородок не упирался в грудь.

2. Пренебрежение солнцезащитными очками

Должная защита от солнца — залог здоровой кожи. Кроме того, кожа вокруг глаз очень тонкая и легко приобретает морщины, когда вы щуритесь при ярком свете. Поэтому возьмите за правило носить темные очки в солнечные дни (которые бывают даже зимой).

3. Прием пищи

Если вы постоянно жуете только на одной стороне, это может привести к асимметрии лица: с одной стороны мускулатура ослабевает, а с другой находится в постоянном тонусе.

4. Разговоры по телефону

Зажимая телефон между ухом и плечом, вы провоцируете появление складок и морщин на шее и «опускание» щеки. Если вы часто разговариваете по телефону, отдавайте предпочтение гарнитуре или громкой связи.

5. Использование планшета или смартфона

Обычно мы держим планшет или смартфон так, что голова все время опущена, а это может привести к отекам в области глаз и «черепашьей шее» — дряблой коже и морщинам. Старайтесь не опускать голову все время, когда переписываетесь или пролистываете ленту новостей с телефона / планшета.

6. Привычка опираться подбородком на руку

Если вы, сидя за компьютером или читая, имеете привычку опираться подбородком на руку, постарайтесь делать это реже. В таком положении кожа лица становится менее эластичной, начинает обвисать, и появляются преждевременные морщины.

7. Хмурое выражение лица

Грусть приводит к вредной для лица мимике: насупленные брови, поджатые губы, напряжение лицевой мускулатуры. Когда вы понимаете, что непроизвольно хмуритесь из-за тяжелых дум, попробуйте представить, как вы сдвигаете уши назад, не трогая их. Звучит комично, но это помогает: невозможно одновременно хмурить лоб и пытаться «потянуть» себя за уши.

8. Долгий горячий душ

Хотя горячий душ приятно расслабляет, если вы принимаете его часто и подолгу, это плохо сказывается на коже: верхний слой разрушается, что приводит к сухости и шелушению кожи. Поэтому старайтесь не переусердствовать с горячей водой в душе.

9. Использование кондиционера

Кондиционеры забирают влагу из воздуха, делая его сухим. Как следствие, кожа тоже становится более сухой и подверженной повреждению. Поэтому не забывайте хорошо ее увлажнять и не полагайтесь на кондиционеры все время.

10. Выбор наволочки

Постельное белье из хлопка — привычный стандартный вариант, но наволочка из такого материала может навредить коже и привести к морщинам, особенно если вы спите на боку или постоянно ворочаетесь во сне — так вы третесь лицом о подушку. Лучше попробуйте наволочки из шелка или атласа, т. к. они вызывают меньше трения. И не забывайте регулярно менять наволочки, чтобы на них не скапливались частички омертвевшей кожи и бактерии — это предотвратит появление раздражения.