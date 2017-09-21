Жесткая вода разрушает кожу и вызывает экзему

Британские ученые выяснили, что при регулярном соприкосновении кожи с жесткой водой кожный барьер уменьшается, из-за чего чувствительность кожи перед потенциальными раздражителями, которые содержатся в различных моющих продуктах вроде мыла и шампуня, вырастает. В жесткой воде содержится повышенный уровень ионов кальция и магния, которые присоединяются к поверхностно-активным веществам вроде лаурилсульфата натрия и содиум лаурил эфир сульфата, действующих в качестве стиральных или смачивающих веществ, что делает их нерастворимыми. Именно за счет этого они и проникают в кожу, пишет Medikforum.ru.

Обычно уровень pH на коже является кислотным, но жесткая вода сама обладает повышенной кислотностью, так что показатели pH на коже еще больше вырастают. Такой крен в сторону кислотности нарушает естественную функцию кожи как физиологического барьера и оставляет организм уязвимым перед вторжением потенциально патогенных бактерий, способных вызывать инфекции. Именно поэтому регулярное использование жесткой воды может стать причиной возникновения экземы - хронической болезни кожи, которая сопровождается интенсивной и красной сыпью.

Данное повышение чувствительности связано с генетической предрасположенностью к дефектам кожного барьера, которое объясняется мутациями гена, кодирующего филаггрин. Это структурный белок, важный для формирования нашего кожного барьера и его противостояние внешним воздействиям. До половины жертв экземы являются переносчиками филагррина. Новое исследование показало механизм, с помощью которого ионы кальция и магния в жесткой воде, поверхностно-активные вещества и филаггрин взаимодействуют между собой, разрушая кожный барьер.