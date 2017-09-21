Пять эффективных способов быстро унять детскую истерику

Обнимашки. Да, нежные объятия, за которыми следуют поцелуи и даже напевание любимых песенок или ритмов, обычно помогают. Вышедший из психологического равновесия малыш успокаивается. Но будьте терпеливы, ведь быстро детскую истерику не остановить, однако обнимашки - путь в правильном направлении, передает Medikforum.ru.

Игрушки. Обязательно носите с собой какие-нибудь любимые детские игрушки, которые помогут быстро переключить внимание малыша. Поэтому когда ребенок начнет громко плакать или демонстрировать свой гнев, дайте ему игрушку и тем самым отвлеките от неприятных эмоций. Это один из самых эффективных способов справиться с детской истерикой.

Перекус. В значительной части случаев ребенок выходит из себя из-за голода, а не по какой-либо другой причине. Поэтому быстро предложенный ему перекус позволит не только отвлечься, но и утолить голод, что повлияет благоприятно. Только позаботьтесь о том, чтобы закуски были полезными для здоровья.

Спокойствие. Поговорите с малышом спокойным голосом и постарайтесь подвигаться вместе с ним. Иногда эта стратегия не срабатывает, когда малыш очень сильно расстроен, но в некоторых случаях она оказывается довольно эффективной.

Сон. В это трудно поверить, но еще одной распространенной причиной детской истерики помимо голода является элементарный недосып. Если вы находитесь где-то в торговом центре или в другом оживленном месте, то даже здесь постарайтесь дать возможность ребенку закрыть глаза и немного подремать.