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Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Krasotka.ee
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Школа. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Недавно ученые провели эксперимент, в ходе которого оценивали когнитивное развитие более 1,2 миллиона учащихся государственных школ в штате Флорида (США) в возрасте от шести до 15 лет, все из которых родились в разные месяцы, передает Independent.

Они обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, проявили себя лучше других и получили самые высокие баллы, пишет Ivona.bigmir.net.

Кроме этого, эксперимент показал, что у самых старших учеников в классе успеваемость лучше, они более ответственны, чем другие дети, и реже попадают в неприятности.

В ходе исследования учитывали и социально-экономические факторы, которые могут способствовать прогрессированию ребенка в школе, например, уровень интеллекта родителей, этническая принадлежность и финансовое положение семьи.

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