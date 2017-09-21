Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные дети

Они обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, проявили себя лучше других и получили самые высокие баллы, пишет Ivona.bigmir.net.

Кроме этого, эксперимент показал, что у самых старших учеников в классе успеваемость лучше, они более ответственны, чем другие дети, и реже попадают в неприятности.

В ходе исследования учитывали и социально-экономические факторы, которые могут способствовать прогрессированию ребенка в школе, например, уровень интеллекта родителей, этническая принадлежность и финансовое положение семьи.