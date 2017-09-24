Какие вопросы ребенок имеет право решать самостоятельно

Ехать ли в летний лагерь и переходить ли в другую школу

Когда дети категорически отказываются переходить на новое место учебы или ехать на целый месяц в лагерь, значит, на то есть причины. Находиться там им, а не тебе, запомни это. Не хочет ребенок – не надо, пишет Ivona.bigmir.net.

Кого приглашать на день рождения

Опыт показывает, что все попытки родителей сдружить тех, кто на дух друг друга не переносит, заканчиваются печально. Не стоит навязывать сыну или дочери в друзья детей, которые нравятся тебе, ничего хорошего из этого не выйдет.

Покупать ли эту одежду

А теперь задумайся кому носить эту одежду и кто лучше разбирается в тинейджерской моде. Пусть ребенок с детства учится сам составлять свой гардероб и ухаживать за ним.

На что тратить карманные деньги

Они на то и “карманные“, что ребенок сам решает, на что их расходовать. Совершает с их помощью неразумные покупки? Значит, еще не дорос до тех сумм, которые ты выделяешь, хотя в любом случае — это его личное дело.

Какие кружки посещать

Конечно, музыка, танцы и фотография, непременно пригодятся в будущей жизни. Но, может, у твоего ребенка способности к шахматам или стрельбе. В данном случае его нужно отправить туда, куда захочет сам.