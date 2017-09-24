Иванка Трамп впервые рассказала о послеродовой депрессии: это было очень сложно

Она рассказала, что после рождения каждого из трех ее детей она страдала от послеродовой депрессии разной степени интенсивности.

Иванка сказала, что она чувствовала, что он не реализовывает полностью свой потерциал как мать, как предприниматель и как исполнительный директор компании «Trump Organization».

Напомним, что у Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, трое детей: 6-летняя дочь Арабелла сыновья Джозеф, 3 года, и Теодор, 1 год.

Иванка рассказала, что она никогда не испытывала проблем во время беременности, поэтому послеродовая депрессия очень сильно не нее повлияла.

Когда ведущий, Доктор Оз, задал ей такой личный вопрос, Иванка перевела это в шутку. Она сказала, что не знала, что придется публично раскрывать тему своей депрессии.

«Но вы задали мне вопрос, и это невероятно важно. Я считаю себя очень трудолюбивым человеком, я амбициозна, я очень увлечена своим делом. Но это [послеродовая депрессия] затрагивает родителей по всей стране», - прокомментировала она.

Иванка Трамп никогда не боялась озвучивать свои мысли о своей политической жизни, но в первый раз она показала людям свою уязвимую сторону и личные проблемы.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что Иванка Трамп и первая леди США Мелания Трамп попали в список самых красивых политиков США.