Домашние ириски на сметане — изумительное лакомство для вас и ваших деток!

Ингредиенты:

Масло сливочное — 30 г

Сахар — 220 гр

Сметана — 220 гр

Приготовление:

Берем в равной пропорции сметану и сахар, добавляем к ним немного сливочного масла. Соединям в ковшике, пишет Leafclover.ru.

Ставим на средний огонь, доводим до кипения при постоянном помешивании. Сначала на поверхность выступят мелкие пузырьки. Помешивать нужно постоянно и не отходить от плиты.

Через некоторое время смесь станет похожа на сгущённое молоко. Продолжайте помешивать, чтобы смесь не пригорела ко дну. Если вы хотите добиться более тёмного цвета, варите подольше. Помешивать станет сложнее, но нужно увеличить интенсивность.

Когда вас устроит цвет ирисок, снимите их с огня и добавьте сливочное масло. Масло нужно интенсивно вмешать с состав.

Густую массу нужно быстро разлить по формам или вылить на ровную поверхность. Формы смазываем сливочным маслом.

Если будете выливать ириски на ровную поверхность, то пока ирисочная смесь еще теплая, сделайте надрезы мокрым ножом.

Оставляем для застывания.

Освобождаем их от форм и делим на порции.

Угощайтесь!