Четыре причины, по которым мужчины игнорируют женщин, которые им нравятся

Недостаточная идеальность

Да, мужчина может быть не уверен в том, что он безупречен. Он может быть слишком влюбленным и думать, что недостаточно для тебя хорош. Или, напротив, боится обнаружить, что неидеальна ты. В любом случае гипотетическое несовершенство кого-либо из вас может стать причиной, по которой он избегает более близкого знакомства с вами, пишет Ivona.bigmir.net.

Не готов быть отвергнутым

Распространенная проблема неуверенных в себе мужчин с заниженной самооценкой. Ты ему понравилась, но он так боится, что не сможет произвести на тебя должного впечатления, что в принципе решает заморозить свои чувства. Решением ситуации в данном случае может стать только твое желание проявить инициативу первой.

Неуверенность в необходимости отношений

Так называемое “и хочется, и колется“: когда мужчина не уверен в том, что в данный момент жизни ему нужен роман. И если он является действительно порядочным человеком, то и не начинает этот роман.

Ведение хитрой игры

Самый приятный вариант для женщины, когда мужчина игнорирует ее нарочито, предлагая таким образом поиграть в недоступность для усиление эффекта симпатии. Как правило, такие игры заканчиваются бурными романами. Так что выбор за тобой.