Не пейте фторированную воду во время беременности!

Употребление фторированной воды детьми не приводило к негативным последствиям. А вот высокий уровень фторидов в моче матерей перед родами оказался связан со снижением уровня интеллекта у детей. Уровень интеллекта снижался при увеличении концентрации фторидов в моче на каждые 0,5 миллиграмма на литр, пишет Meddaily.ru.

Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая гестационный возраст на момент рождения, вес при рождении, порядок рождения, пол, семейное положение матери, уровень воздействия свинца и другие. Ученые пришли к выводу: фториды негативно влияют на развивающуюся нервную систему детей.