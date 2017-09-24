Пять суперских завтраков, которые можно приготовить из обычной овсянки

Овсянка содержит белки, здоровые жиры, витамины и минералы, что делает ее идеальным вариантом для завтрака! Овсянка снабжает нас энергией и избавляет от чувства усталости, сообщает Vix.
Овсяное печенье
Это вкусное печенье идеально подходит для завтрака и перекуса, пишет Lifter.com.ua.
Ингредиенты:
1 чашка овсянки
1 стакан муки
1/2 стакана сахара
1/2 стакана масла
1 чайная ложка разрыхлителя
2 яйца
изюм
Способ приготовления:
Смешайте в миске овсянку, муку, разрыхлитель и изюм. Отдельно смешайте сахар, масло и яйца. Смешайте это все вместе.
Застелите противень пергаментом и смажьте маслом, выложите шарики из получившегося теста и выпекайте 15 минут в духовке при температуре 180°С.
Подавайте печенье сразу, как остынет. Оно намного вкуснее магазинного!
Батончики из овсянки и банана
После первой пробы вы захотите их почаще готовить на завтрак.
Ингредиенты:
2 банана
1 чайная ложка экстракта ванили
2 чашки овсянки
1/2 чайной ложки соли
1/4 чашки нарезанных фиников
1/4 стакана грецких орехов
корица
Способ приготовления:
Раздавите бананы до кашицы, затем добавьте экстракт ванили, соль, овсянку, финики и орехи. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо перемешаны.
В форме для выпечки равномерно распределите экстракт ванили и содержимое отправьте в духовку на 30 минут. Затем дайте ему остыть и, наконец, порежьте приготовленную смесь в виде палочек.
Йогурт с овсяными хлопьями и орехами
Это очень простой в приготовлении йогурт.
Ингредиенты:
150 г йогурта
100 г орехов
3 столовые ложки овсяных хлопьев
Способ приготовления:
Просто добавьте йогурт к овсянке и орехам, и все! Если хотите, можно добавить мед.
Сок из овсянки и моркови
Очень питательный и освежающий коктейль по утрам!
Ингредиенты:
Сок 3 апельсинов
1 стакан воды
2 столовые ложки овсяных хлопьев
1 морковь
Способ приготовления:
Порежьте морковь на кусочки, и все содержимое положите в блендер. Перемешайте и получите классный коктейль!
Овсяная каша
Если вы включите овсянку в свой завтрак, вы не будете ощущать голода до обеда!
Ингредиенты:
30 гр овсянки
1 стакан молока
Подсластитель по вкусу
Корица (по желанию)
Способ приготовления:
Все ингредиенты отправьте в кастрюлю и варите. Когда овсянка будет готова — снимайте с плиты.
Независимо от того, в каком виде вы употребляете овсянку, помните, что это очень полезный для здоровья продукт!