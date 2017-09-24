Пять суперских завтраков, которые можно приготовить из обычной овсянки

Овсяное печенье

Это вкусное печенье идеально подходит для завтрака и перекуса, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты:

1 чашка овсянки

1 стакан муки

1/2 стакана сахара

1/2 стакана масла

1 чайная ложка разрыхлителя

2 яйца

изюм

Способ приготовления:

Смешайте в миске овсянку, муку, разрыхлитель и изюм. Отдельно смешайте сахар, масло и яйца. Смешайте это все вместе.

Застелите противень пергаментом и смажьте маслом, выложите шарики из получившегося теста и выпекайте 15 минут в духовке при температуре 180°С.

Подавайте печенье сразу, как остынет. Оно намного вкуснее магазинного!

Батончики из овсянки и банана

После первой пробы вы захотите их почаще готовить на завтрак.

Ингредиенты:

2 банана

1 чайная ложка экстракта ванили

2 чашки овсянки

1/2 чайной ложки соли

1/4 чашки нарезанных фиников

1/4 стакана грецких орехов

корица

Способ приготовления:

Раздавите бананы до кашицы, затем добавьте экстракт ванили, соль, овсянку, финики и орехи. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо перемешаны.

В форме для выпечки равномерно распределите экстракт ванили и содержимое отправьте в духовку на 30 минут. Затем дайте ему остыть и, наконец, порежьте приготовленную смесь в виде палочек.

Йогурт с овсяными хлопьями и орехами

Это очень простой в приготовлении йогурт.

Ингредиенты:

150 г йогурта

100 г орехов

3 столовые ложки овсяных хлопьев

Способ приготовления:

Просто добавьте йогурт к овсянке и орехам, и все! Если хотите, можно добавить мед.

Сок из овсянки и моркови

Очень питательный и освежающий коктейль по утрам!

Ингредиенты:

Сок 3 апельсинов

1 стакан воды

2 столовые ложки овсяных хлопьев

1 морковь

Способ приготовления:

Порежьте морковь на кусочки, и все содержимое положите в блендер. Перемешайте и получите классный коктейль!

Овсяная каша

Если вы включите овсянку в свой завтрак, вы не будете ощущать голода до обеда!

Ингредиенты:

30 гр овсянки

1 стакан молока

Подсластитель по вкусу

Корица (по желанию)

Способ приготовления:

Все ингредиенты отправьте в кастрюлю и варите. Когда овсянка будет готова — снимайте с плиты.

Независимо от того, в каком виде вы употребляете овсянку, помните, что это очень полезный для здоровья продукт!