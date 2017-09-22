Модель Playboy решила уменьшить грудь после пробежки, когда ее перевесил бюст

Модель рассказала, что решила заняться фитнесом, чтобы сохранить стройность. Большая грудь мешает девушке выполнять целый ряд упражнений, поэтому Дженна предпочитает обычный бег, пишет Life.ru.

"Было прекрасное утро, самый восход солнца. Я бежала по пляжу, прыгая через волны на берегу, когда внезапно почувствовала, как что-то тяжелое с силой ударило меня по подбородку"

"Меня словно нокаутировало, я потеряла равновесие и упала. Но вокруг никого не было. Тогда я посмотрела вниз и увидела, что моя правая грудь выскочила из купальника". Эта трагическая история натолкнула модель на мысль о необходимости изменить свою жизнь. Тем не менее Дженна не захотела расстраивать поклонников и попросила их высказать свое мнение о ее груди. Пока мнения разделились: кто-то просит девушку ни в коем случае не портить бюст, другие же утверждают, что настало время перемен.

"Я люблю своих поклонников и действительно ценю их мнение. Я просто хочу, чтобы моя грудь была большой, но чуть более управляемой".