Родившая 20 детей обещает больше не рожать, но ее муж не делает вазэктомию

Сью и Ноэль познакомились еще детьми, а своего первого ребенка будущая рекордсменка родила в 14 лет. Теперь, спустя 28 лет и 19 детей, пара решила остановиться и пожить для себя. Арчи стал 11-м сыном и последним ребенком в семье Рэдфордов, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

"В какой-то момент это должно было закончиться. Мы оба думаем, что это так. Мне грустно, но теперь мы можем жить и наслаждаться детьми", - говорит она.

Супруги считают отличной идеей остановиться на числе 20. Несмотря на это, Ноэль категорически против вазэктомии — он уже проходил эту процедуру во время девятой беременности Сью. Потом пара решила завести больше детей, и Ноэлю пришлось пережить повторную операцию, чтобы восстановить способность к зачатию.

"Повторная вазэктомия будет еще более болезненной, и я не хочу снова это переживать. Мы что-нибудь придумаем", - сказал муж.

Имя для Арчи выбрали его старшие братья и сестры — к этому моменту родители уже исчерпали все идеи. Сью утверждает, что ее дети рады пополнению в семействе и с нетерпением ждали младшего братика из роддома. И все же Сью уверена, что с деторождением пора заканчивать.

"Я больше не собираюсь беременеть. Я определенно устала от этого", - добавила женщина.