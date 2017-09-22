"Я два года ждала, выслеживала, добивалась его, и вот — он мой муж!"

Эта история началась в июле 2003 года, когда Зои Фолбигг села на свой поезд из Хартфордшира в Лондон в 8:21 утра, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.

"Обычно это одни и те же лица, которые видишь в вагоне каждое утро. Но в тот день я увидела не знакомого мне мужчину, идущего на платформу. Он был прекрасен", - комментирует Зои.

В течение года они ездили в одном вагоне, но так и не сказали друг другу и слова. Даже коллеги смеялись над Зои, спрашивая, когда же она заговорит с незнакомцем. И вот в свой день рождения девушка набралась смелости и... молча передала ему записку с предложением встретиться. Его реакция? Оказалось, что Марк уже встречался с другой.

Еще восемь месяцев Зои продолжала ездить с ним в одном вагоне, пока в январе 2005 года ей на почту не пришло письмо: "Если ты все еще хочешь выпить, то, может, встретимся?" Сразу после первого свидания они влюбились друг в друга, а через три месяца стали жить вместе. А вскоре бросили работу и отправились путешествовать по миру.

В 2009 году Марк и Зои поженились, и сейчас у них двое замечательных сыновей. Чтобы доказать всем, что никогда не стоит сдаваться, Зои написала рассказ "Записка", который появится в книжных магазинах уже в октябре.