Неделя моды в Милане: футуристические платья от Moschino

Открыла шоу Кайя Гербер. За ней проследовали по подиуму сестры Белла и Джиджи Хадид. Девушки, вместе с другими моделями, примерили сразу несколько необычных нарядов: от дерзких (колготки в сеточку, куртки-косухи, объемные юбки-пачки) до романтических (платья, полностью усеянные цветами), пишет Сплетник.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары: сумки, гигантские булавки, шипы, кепки, чокеры. Вместо Барби и героев Диснеевских мультфильмов на клатчах и футболках появляются принты с единорогами и пони из 90-х. Как дополнение образов — грубые сапоги.

Практически все вечерние платья, созданные креативным директором марки Джереми Скоттом, футуристические: не часто встретишь на улице девушку в платье, которое похоже на клумбу из роз, лилий и пионов. Впрочем, в коллекции были представлены и комплекты, которые можно носить в обычной жизни.

«Я думал не столько о цветах, сколько о том, как раскрывается бутон. Как гусеница превращается в бабочку. Каких усилий это требует»,— говорит Джереми Скотт.

Смотрим!