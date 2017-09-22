Галерея: многослойность и бунтарство от Prada

Открыла показ любимица креативного директора марки Миуччи Прады — 17-летняя россиянка Крис Грикайте, в одночасье превратившаяся из омской школьницы в модель с эксклюзивным контрактом с культовым модным домом. Успехи юной омички настолько впечатлили западных экспертов, что теперь ее имя в списке 500 самых влиятельных людей в мире моды авторитетного издания Business Of Fashion стоит рядом с Мирославой Думой, Гошей Рубчинским, Дашей Жуковой, Екатериной Мухиной и другими выдающимися личностями в отечественной фэшн-индустрии, пишет Сплетник.

Что касается коллекции, то на этот раз она была исполнена преимущественно в темных оттенках. Черные плащи покрывают бело-голубые, практически офисные рубашки, поверх которых оказываются еще и жилеты — Миучча обожает многослойность и мастерски пользуется этим приемом. Новая коллекция — сумасшедший микс из мрачного гранжа, динамичного спорта, романтического стиля, а общее настроение пронизано духом активного бунтарства.

На пальто и других предметах из новой коллекции можно обнаружить принты в виде комиксов, что логично продолжает взятый в прошлом сезоне курс на эстетику поп-арта 60-х годов в Америке. Сложносочиненные принты, активно декорированные оверсайз-жакеты, эклектика, возведенная в абсолют, но без малейший примеси китча и демонстративной роскоши, присущих некоторым люксовым брендам — такова Prada новой формации, которую так долго и упорно строила Миучча.

Обратите внимание, что стиль показа хоть и остается очень сложным, практически все предметы внутри одного комплекта будут жить не только на подиуме: их можно и нужно носить по отдельности. В этом и есть ее гений как дизайнера: одной Миучче известно, как набивные ткани на юбках сочетаются с тигриными принтами на блузке, а ярко-красные гетры — с голубым топом.

Шоу Prada неспроста относится к хедлайнерам Недели моды в Милане. Сила этих пяти букв очень велика, а мнение Миуччи очень важно: Prada до недавних пор был самым копируемым брендом с подиума. Эта коллекция отлично отображает дух времени: сложный, противоречивый, местами устрашающий: так дизайнер погружается в свои собственные мысли и фантазии, транслируя в мир их вот таким причудливым образом. И мы обожаем ее за это!