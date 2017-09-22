Фото: изысканная классика от Max Mara

Публика Max Mara взыскательна и в меру консервативна, но мы уверены, что ей придутся по духу практически все новинки с подиума. Например, брючные костюмы из тонкой шерсти самых разных цветов: они лишь слегка расширены в талии и, как полагается жакетам, прикрывают бедра — отличный вариант для тех, кто устал от бесконечных оверсайз и гиперсайз. По части юбок в будущем сезоне у Max Mara тоже разнообразно — от строгих карандашей до плиссированных макси-вариантов. И, конечно, комбинезоны, несколько сезонов подряд бьющие все рекорды популярности: прошлой весной и летом они были выполнены в тропических цветах, в этом стали строже — белый, темно-синий в полоску, пишет Сплетник.

Говоря о Max Mara нельзя забывать и о верхней одежде: пальто цвета camel именно этого бренда стали иконическими и встали в один ряд с такими культовыми предметами гардероба, как, скажем, сумка 2.55 от Chanel или жакет-bar от Dior. В будущем сезоне Лусуарди делает упор на тренчкоты, без которых гардероб современной женщины и не представить (в первую очередь из-за своей универсальности: тренчи можно носить хоть с платьями, хоть с джиснами и футболками).