Саудовский шейх: женщинам нельзя водить, потому что у них только четверть мозга

Шейх Саад Аль-Хаджари, автор этих строк добавил также: «Женщина не равна мужчине по уму, она была создана иначе», пишет Lifter.com.ua.

Затем он объяснил, что, поскольку женщины имеют только «половину мозга», давать им право водить машину ни в коем случае нельзя.

Оскорбления Хаджари в сторону прекрасного пола на этом не закончились. Он объяснил, что когда женщины ходят по магазинам, то теряют еще одну половину своего «полумозга», и у них остается только четверть.

На данный момент в стране законодательство не запрещает водить машину женщинам, однако официально им еще не выдают водительские права.

Как только эта информация появилась в интернете, возмущенные пользователи начали активно ее комментировать и даже призывать правительство наказать этого священнослужителя.

Многие задавались вопросом, как человек, называющий себя священнослужителем, может делать такие заявления. Вот некоторые из комментариев:

«Ему не стыдно говорить такое о собственной матери!»

«Ей недостает мозга, ей не хватает духовности, ей не хватает руки, ноги или даже головы ... вся твоя ерунда не сработает ... женщины рано или поздно будут ездить».

«Проблема в том, что некоторые из этих священнослужителей объясняют и интерпретируют религию по своему усмотрению и используют ее в качестве предлога для совершения ужасных вещей».