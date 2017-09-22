Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Амаль Клуни вышла из декрета через три месяца после рождения двойни

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Амаль Клуни | ФОТО: Scanpix

В начале июня Амаль и Джордж Клуни стали родителями двойни Эллы и Александры, и вот спустя три месяца известный юрист прилетела в Нью-Йорк с деловым визитом.

39-летняя молодая мать продемонстрировала как всегда прекрасный вкус и исхудавшую фигуру — как было и до беременности, пишет Soulpost.ru.

Недавно Джордж рассказал, почему они выбрали для своих детей именно такие

Амаль Клуни/ Scanpix

имена: «Мы не хотели давать им какие-то смешные голливудские имена, которые ничего не значат». Мол, их дети и без того с рождения уже несут определенное бремя славы.

Отметим, что официальный выход в свет супругов после рождения двойни состоялся на Венецианском кинофестивале. Кстати, в этом месяце пара отмечает третью годовщину своей свадьбы.

Наверх