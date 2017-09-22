Амаль Клуни вышла из декрета через три месяца после рождения двойни
22 сентября 2017 г., 16:29
В начале июня Амаль и Джордж Клуни стали родителями двойни Эллы и Александры, и вот спустя три месяца известный юрист прилетела в Нью-Йорк с деловым визитом.
39-летняя молодая мать продемонстрировала как всегда прекрасный вкус и исхудавшую фигуру — как было и до беременности, пишет Soulpost.ru.
Недавно Джордж рассказал, почему они выбрали для своих детей именно такие
Амаль Клуни/ Scanpix
имена: «Мы не хотели давать им какие-то смешные голливудские имена, которые ничего не значат». Мол, их дети и без того с рождения уже несут определенное бремя славы.
Отметим, что официальный выход в свет супругов после рождения двойни состоялся на Венецианском кинофестивале. Кстати, в этом месяце пара отмечает третью годовщину своей свадьбы.