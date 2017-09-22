Смотрите: гик-шик от Gucci

45-летний художественный руководитель Дома все дальше развивает любимую тему гик-шика — причудливого, странного, местами откровенно фриковского, но столь популярного (продажи одежды от Gucci при Микеле увеличились на четверть, а сумок — в пять раз). Как и в прошлые разы, эта коллекция рушит все прежние представления о том, что такое хороший вкус и дурной вкус, чем они отличаются. Блестящие платья с крупным жемчугом, спортивные костюмы, пошитые из таких же блестящих материалов, мужские пиджаки и спортивные шорты в одном комплекте, даже колготки "трупного" оттенка, расшитые стразами, — все это и многое другое у креативного директора выглядит актуально, свежо, необычно и очень желанно, пишет Сплетник.

Все коллекции Микеле — сложный коктейль из разных стилей, эпох, силуэтов, культурных и модных кодов, цитат коллег по швейному цеху и художественной интерпретации творчества маргинальных художников. Образы с подиума Gucci стали очень узнаваемыми, а коллекции при этом можно запросто перепутать — так они похожи. Микеле транслирует свои собственные представления о моде будущего, и поток его идей не заканчивается — в этом смысле сезонность для него совершенно не важна (чем иначе объяснить появление на подиуме модели в шубе — мы не знаем). Проще говоря, дизайнер просто рассказывает свою историю: карт-бланш от Франсуа-Анри Пино с такими финансовыми показателями ключевого бренда Kering Group позволит ему делать это еще очень долго.