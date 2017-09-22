Пять самых грязных мест на твоей кухне

Холодильник

Если температура в холодильнике выше рекомендованных +4ºC, то в нем точно можно найти листерий. Эти бактерии селятся в подтаявшем мороженом, подпорченных мягких сырах, сыром мясе, готовых салатах. Симптомы заражения похожи на гриппозные, то есть повышенная температура, резь в животе, слезотечение. Особенно они опасно для беременных, поскольку могут привести к выкидышу, передает Ivona.bigmir.net.

Ящики для хранения фруктов и овощей в холодильнике

Мало кто покупает ровно столько овощей, сколько собирается использовать для приготовления. Оставшиеся овощи и фрукты портятся и покрываются плесенью. В связи с этим ящики могут быть заражены плесневыми и дрожжевыми грибками, листериями и сальмонеллой.

Кухонные губки

В кухонных губках уже после первого использования накапливаются опасные бактерии. Чтобы их продезинфицировать, отправь влажные губки на минуту в микроволновую печь. Это поможет убить 99% микробов.

Раковина

Слив кухонной раковины, как правило, буквально кишит болезнетворными бактериями, которые могут попасть в организм и вызвать расстройство пищеварения. Так что почаще чисти раковину со специальным средством или отбеливателем.

Блендер

Блендер часто хранится в кухонном ящика. Темнота и отсутствие доступа свежего воздуха делают этот бытовой прибор привлекательным для листерии и кишечной палочки.