Она закопала в саду таблетки аспирина. Эффект просто волшебный!

Оказывается, аспирин благоприятно влияет на рост и развитие растений. Под его воздействием они растут быстрее, становятся более крепкими и сильными. К слову сказать, впервые салициловая кислота была выделена из коры ивы, поэтому о натуральности и экологичности такого подхода можно не беспокоиться, пишет Marketium.ru.

Чтобы лучше понять механизм чудесного действия аспирина, нужно немного углубиться в ботанику. Дело в том, что сами растения в стрессовых ситуациях выделяют небольшое количество салициловой кислоты, которая позволяет им выстроить своего рода иммунитет против вредителей, нехватки воды или питательных веществ.

Поливая растения раствором аспирина, вы тем самым повышаете всхожесть семян, укрепляете их естественный барьер, а овощи еще и становятся больше по размеру. Заманчиво, не так ли? Рецепт прост: 1–2 таблетки аспирина необходимо растворить в литре воды и полить этой смесью почву под растениями. А можно закапывать по 1 таблетке аспирина на расстоянии 10–15 см прямо в землю.