Есть и не толстеть: пять типов женщин, которым это удается

1. Двойной агент

Такие девушки бывают двух видов. Одни ничего не едят в ресторанах, кафе, их никогда не увидишь на публике с пирожным, чипсами. Если кофе, то американо. Если пирожное, то низкокалорийное. Ради приличия. А лучше вообще воды попить… Она не ест? Ест, и еще как! Только тогда, когда вы не видите. Дома, в уютной обстановке эта барышня съедает то, что никогда не позволит себе поглощать на людях. Она питается, как и все люди, более или менее разумно. И даже когда съедает больше нормы, потом ограничивает себя и приходит в норму, пишет Marketium.ru.

Второй тип “двойного агента” ведет себя с точностью до наоборот. В гостях она будет пробовать каждое блюдо, нахваливая кулинарные способности хозяйки. И в Макдональдс с вами пойдет, и вообще иногда вам будет казаться, что это какое-то колдовство. Столько есть и не толстеть! В действительности же так эти девушки поступают только на публике, изводя себя диетами и ограничениями в остальное время.

2. Худеющая обманщица

Она будет непременно уверять вас, что “плотно поела дома”, что “этот кусок пирога слишком велик для нее”, “что она уже что-то где-то ела”. Если ей поверить, то получается, что она всё время объедается. Меж тем никто никогда не видел ее за едой. На самом же деле, у страха глаза велики. Ее стройная фигура — результат огромного желания похудеть, и вот теперь она на уровне подсознания готова сделать всё, чтобы не потерять бдительности и не выпустить ситуацию из-под контроля. Поэтому ее близким нужно быть начеку, чтобы это поведение не переросло в серьезное пищевое расстройство.

3. Анархистка

У этой девушки и в пищевых привычках, и в жизни царит хаос. Она может жить и работать, как и когда придется, не признавая расписания и четких правил. Главный ее бич — привычка кусочничать. Да и рацион не самый здоровый: шоколадки, кофе, бутерброды. Почему же она не толстеет? Все просто: эта девушка потребляет столько же калорий, сколько и человек, придерживающийся трехразового питания. Но не за нормальным столом. Однако за все в этой жизни приходится платить, и за несбалансированное питание с переизбытком жиров и сахара однажды придется расплатиться либо здоровьем, либо фигурой.

4. Ведьма

О, это самый загадочный тип женщин! Их худоба обусловлена конституцией, и они могут есть все, что хочешь и сколько хочешь, и не толстеть. Даже если очень захотят поправиться. От природы эти барышни субтильны и хрупки, но у них совершенно нет женственных изгибов, поэтому им тоже приходится сталкиваться с комплексами по поводу внешности.

5. Спортсменка и активистка

Она — стройная, подтянутая, хотя любит вкусно поесть. Но, в отличие от “вечного двигателя” или “анархистки”, знает меру. Просто не изнуряет себя диетами и предпочитает сжигать калории при помощи упражнений и физической активности. Вообще, по мнению диетологов, физические нагрузки — лучший способ для баланса между стройностью и вкусной пищей.