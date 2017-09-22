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Определен тип женщин, склонных к рождению сыновей

Krasotka.ee
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Мать и сын. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Группа ученых под руководством репродуктивного биолога Валери Грант пришла к выводу, что определенный тип женщин склонен к рождению мальчиков. Специалисты заключили, что вероятность рождения сына у женщины связана с уровнем тестостерона в ее организме.

Данный проект длился в течение 20 лет. В рамках исследования женщины проходили опрос о том, какие эмоции они ощущают в определенных ситуациях (решительность, злость, гордость, довольство собой и т.д.). Также у принимавших участие в эксперименте женщин замеряли содержание тестостерона в крови, пишет Medikforum.ru.

Тестостерон принято называть «мужским» гормоном, однако в определенной концентрации он присутствует и в организме представительниц слабого пола. В частности, по определению Валери Грант, высокой концентрацией тестостерона отличаются самоуверенные, настойчивые и сильные характером женщины.

Исследование биолога показало, что именно у таких, властных и стремящихся к лидерству женщин, в организме которых повышен уровень тестостерона, чаще на свет появляются сыновья, а не дочери.

«Уровень тестостерона в фолликулах женщин точнее всего предсказывает пол будущего плода», - заявила доктор Грант.

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