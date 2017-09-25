Недоношенным детям проще уснуть в одиночестве

Матери детей ответили на вопросы о сне и характере детей. Время пробуждения, время отхода ко сну и продолжительность сна у недоношенных детей и у тех, кто родился в срок, не отличались. Но у недоношенных детей чаще были проблемы со сном. Нарушения сна у таких детей могут приводить к проблемам с вниманием, поведением и трудностям в обучении. Исследование показало, что проблемы со сном у детей коррелировали с негативными эмоциями и невнимательностью, пишет Meddaily.ru.

Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного учеными из Университетов Варвика и Базеля, проблемы со сном у родителей негативно отражаются на их детях. Специалисты обнаружили: дети, чьи матери страдают от бессонницы, обычно засыпают позже и спят меньше. Кроме того, фаза глубокого сна у них часто короче. Нарушения сна у отцов не так сильно влияют на детей.