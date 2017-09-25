Фото: визажисты из Эстонии заняли весь пьедестал почета на фестивале красоты «Невские берега»

«Невские Берега» - значимое международное событие в профессиональном мире индустрии красоты. Этот праздник вдохновения, творчества, красок, моды, технологий и драйва проходит в Санкт-Петербурге уже не первый десяток раз. Чемпионат стал культовым событием в городе на Неве. Он привлекает внимание участников из разных стран, расширяя границы и объединяя государства. Конкурс каждый год зажигает новые звезды.
Эстонию представляли: мастера боди-арта, мастера по наращиванию ресниц, ногтевые техники и визажисты. Наши победители привезли в Таллинн 19 кубков и 11 медалей.
Тренером сборной Эстонии визажистов была Софья Мирова – коренная петербурженка, которая сейчас живет и творит в Эстонии. Под ее чутким и требовательным началом рождались образы, костюмы, истории героинь. Софья – профессиональный преподаватель, победитель множества профессиональных конкурсов. Более того, она играющий тренер и совсем недавно принимала участие в Парижском чемпионате .
Все наши победители фестиваля «Невские Берега»:
Наталия Валиеник,
Юлия Лебедь,
Виктория Маркелия-Чецкая,
Ольга Кологрив,
Виктория Арапина.
И их замечательные модели:
Александр Цветков,
Диана Хапрова,
Карина Николаева,
Виктория Мартинсон,
Лаура Горенски,
Лиза Кухта,
Валерия Алекнавичуте,
Александра Белова,
Елена Герасимова.