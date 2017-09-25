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Фото: визажисты из Эстонии заняли весь пьедестал почета на фестивале красоты «Невские берега»

Krasotka.ee
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«Невские Берега» - значимое международное событие в профессиональном мире индустрии красоты. Этот праздник вдохновения, творчества, красок, моды, технологий и драйва проходит в Санкт-Петербурге уже не первый десяток раз. Чемпионат стал культовым событием в городе на Неве. Он привлекает внимание участников из разных стран, расширяя границы и объединяя государства. Конкурс каждый год зажигает новые звезды.

Эстонию представляли: мастера боди-арта, мастера по наращиванию ресниц, ногтевые техники и визажисты. Наши победители привезли в Таллинн 19 кубков и 11 медалей.

Тренером сборной Эстонии визажистов была Софья Мирова – коренная петербурженка, которая сейчас живет и творит в Эстонии. Под ее чутким и требовательным началом рождались образы, костюмы, истории героинь. Софья – профессиональный преподаватель, победитель множества профессиональных конкурсов. Более того, она играющий тренер и совсем недавно принимала участие в Парижском чемпионате .

Все наши победители фестиваля «Невские Берега»:

Наталия Валиеник,

Юлия Лебедь,

Виктория Маркелия-Чецкая,

Ольга Кологрив,

Виктория Арапина.

И их замечательные модели:

Александр Цветков,

Диана Хапрова,

Карина Николаева,

Виктория Мартинсон,

Лаура Горенски,

Лиза Кухта,

Валерия Алекнавичуте,

Александра Белова,

Елена Герасимова.

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