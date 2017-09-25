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Фото: финны приехали в Эстонию, чтобы сделать свадебную фотосессию на болотах

Krasotka.ee
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Финская пара, которая расписалась в Финляндии, приехала специально для романтической фотосессии в Эстонию. Местом съемки они выбрали национальный парк Соомаа.

Национальный парк Соомаа был создан для защиты водно-болотных угодий, лугов и лесов. Название парка в переводе с эстонского означает «страна болот».

Главной особенностью национального парка является весеннее половодье, при котором уровень воды в водоемах повышается до пяти метров.

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