Фото: финны приехали в Эстонию, чтобы сделать свадебную фотосессию на болотах

Национальный парк Соомаа был создан для защиты водно-болотных угодий, лугов и лесов. Название парка в переводе с эстонского означает «страна болот».

Главной особенностью национального парка является весеннее половодье, при котором уровень воды в водоемах повышается до пяти метров.