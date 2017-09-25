Губная помада разрушает зубы за месяц

Бразильские исследователи, представляющие Университет Сан-Пауло, пришли к выводу, что такой популярный косметический аксессуар как губная помада может нанести непоправимый вред состоянию зубов. Помада способна полностью их разрушить, заявили ученые.
Всего за месяц использования губной помады возможно заполучить большие проблемы с зубами, констатировал ведущий автор исследования доктор Антонио Хабьер. По его словам, главным разрушителем для зубов в составе помады является твердый парафин, пишет Medikforum.ru.
Исследование показало, что мельчайшие частицы твердого парафина прилипают к зубам и остаются на их поверхности протяжении долгого времени. Патогенные бактерии, содержащиеся в этих частичках, уничтожают зубную эмаль – на ней возникают невидимые человеческому глазу трещины, а затем образуется кариес.
«Если пользоваться губной помадой регулярно, то разрушения зубной эмали не избежать», - отметил доктор Хабьер.
Женщинам, которые часто используют помаду для губ, специалисты порекомендовали защищать зубную эмаль покрытиями.
Ранее представители науки высказывались о том, что частое применение губной помады может плохо сказаться на здоровье сердца. Исследователи делами заключение о том, что негативное влияние на мышцы и сердечно-сосудистую систему способен оказывать такой компонент помады, как триклозан.