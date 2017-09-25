Губная помада разрушает зубы за месяц

Всего за месяц использования губной помады возможно заполучить большие проблемы с зубами, констатировал ведущий автор исследования доктор Антонио Хабьер. По его словам, главным разрушителем для зубов в составе помады является твердый парафин, пишет Medikforum.ru.

Исследование показало, что мельчайшие частицы твердого парафина прилипают к зубам и остаются на их поверхности протяжении долгого времени. Патогенные бактерии, содержащиеся в этих частичках, уничтожают зубную эмаль – на ней возникают невидимые человеческому глазу трещины, а затем образуется кариес.

«Если пользоваться губной помадой регулярно, то разрушения зубной эмали не избежать», - отметил доктор Хабьер.

Женщинам, которые часто используют помаду для губ, специалисты порекомендовали защищать зубную эмаль покрытиями.

Ранее представители науки высказывались о том, что частое применение губной помады может плохо сказаться на здоровье сердца. Исследователи делами заключение о том, что негативное влияние на мышцы и сердечно-сосудистую систему способен оказывать такой компонент помады, как триклозан.