Пять причин набора лишнего веса на вегетарианской диете

Вегетарианская диета

1. Вы опираетесь на заменители мяса. Возникает сильное искушение полакомиться заменителями мяса на основе белков, но все эти продукты довольно часто наполнены такими ингредиентами, как сахар и гидролизованный крахмал, они часто проходят через сильную переработку. Употребление их на регулярной основе будет отражаться на талии негативным образом, сообщает Medikforum.ru.

2. Вы налегаете на белковые закуски. Необязательно потреблять белок для стабилизации уровня сахара в крови. Комбинация из овощей и фруктов также позволяет сбалансировать показатели сахара, соли и калия в организме. Но если вы постоянно употребляете тосты с арахисовым маслом, то постарайтесь заменить их кусочками апельсина или половинкой авокадо.

3. Вы не употребляете фрукты. Некоторые вегетарианцы воздерживаются от фруктов и фруктовых соков, поскольку беспокоятся о повышенном содержании сахара. Но фрукты противостоят воспалительным процессам и очищают печень, а всё это имеет важное значение в деле избавления от лишнего веса. Употребление фруктов также улучшает пищеварение и предотвращает вздутия и метеоризм. Только не покупайте фруктовые соки из магазинов, производите их сами в домашних условиях.

4. Вы не употребляете цельные углеводы. Вегетарианцы не налегают на жареную курицу, но почему-то считают нормальным картофель фри. Если вы не хотите прибавить в весе, то воздерживайтесь от подобных продуктов. Вместо этого налегайте на цельные углеводы вроде батата, фасоли и кабачков вместо хлеба, маффинов и бубликов.

5. Вы любите энергетические батончики. Многие вегетарианцы употребляют энергетические батончики, так как их производители обещают, что они обеспечивают чувство насыщения и дают необходимое количество нутриентов. Однако питательная ценность свежих сезонных овощей, фруктов, молочных продуктов и цельнозерновых значительно превосходит всё то, что вы можете получить с помощью энергетического батончика. Не забывайте, что в нём содержатся сахар, жиры, соль и другие консерванты, которые негативно влияют на избавление от лишнего веса.