Пять способов провести детоксикацию организма с помощью воды

Мед, лимон и теплая вода. Это очень популярный в Индии утренний напиток, который состоит из меда, лимона и теплой воды. Он и не только обеспечивает хороший уровень увлажнения, но также и вымывает токсины из организма, что очень полезно сделать с утра, пишет Medikforum.ru.

Горячая вода. В этом рецепте не нужен даже лимон. Обычная горячая вода в течение дня также способствует детоксикации организма. Это связано с тем, что горячая вода растворяет токсины и побуждает лимфатическую систему избавиться от них. Она также улучшает функционирование пищеварительной системы.

Зеленый чай. Замените обычный чай и кофе зеленым чаем, поскольку он содержит значительное количество катехинов. Это натуральные антиоксиданты, осуществляющие детоксикацию организма и улучшающие работу печени. Эксперты рекомендуют употреблять от одного до трех чашек зеленого чая ежедневно для достижения необходимого эффекта.

Настойки с водой. Поместите несколько долек апельсина, листочек мяты или дольку лимона и зеленого яблока в банку с водой, а затем дайте настояться в течение ночи. На следующий день вы можете пить образовавшуюся настойку. Нутриционисты утверждают, что подобная вода не только обеспечивает детоксикацию, но и способствует лучшему выделению питательных веществ из фруктов и трав.

Чай с куркумой и лимоном. Роль куркумы в качестве мощного антисептика и антиоксиданта уже доказана. Добавьте половину чайной ложки экстракта куркумы и щепотку корицы в чашку с водой, затем вскипятите, охладите и выжмите туда половинку лимона. Употребляйте полученный чай, богатый флавоноидами, для детоксикации и баланса уровня pH в организме.