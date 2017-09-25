Кейт Миддлтон не разрешает своим детям играть в эту игрушку. А вы?

Как стало известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям не разрешают своим детям — 4-летнему Джорджу и 2-летней Шарлотте, — играть на айпаде, пишет Soulpost.ru.

«Как двое людей, которые выросли без гаджетов, которые бы их развлекали, Уильям и Кейт отдают предпочтение обычным игрушкам, уличным играм и активному воображению».

Например, принц Джордж любит кататься на велосипеде, а малышке Шарлотте нравится играть в диснеевских принцесс (она еще не знает, что она на самом деле принцесса).

Насколько это разумное ограничение?

Исследования насчет негативного влияния подобных гаджетов разнятся. Конечно, живые игры важны для развития детей. Одни из главных проблем гаджетов в том, что они исключают физическую активность и взаимодействие с настоящими людьми.

Специалисты сходятся во мнении, что если и знакомить ребенка с гаджетами, то не раньше 1,5-годовалого возраста, и использовать их как инструмент для обучения, а не как развлечение.

Кроме того, в доме должны быть правила, когда строго-настрого нельзя пользоваться гаджетами: возможно, в определенном месте (спальне/кухне), или в определенное время (во время еды). Это правило должно касаться всех членов семьи.

Нужно ограничить и время использования гаджетами: например, для детей 2-5 лет — не более 1 часа в день. При этом нужно следить за тем, что именно ребенок смотрит на айпаде.