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Женщина и не подозревала об инцесте: отцом моей дочери оказался мой брат

Krasotka.ee
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Шок. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

53-летний Эрве и 46-летняя Роуз-Мари жили в разных приемных семьях в северо-восточном регионе Аубе во Франции, пока в 2006 году их пути не пересеклись и они не влюбились друг в друга. Вскоре у них родилась прекрасная дочь, но когда пара подала заявку на свидетельство о рождении, им было отказано. Оказалось, что Эрве и Роуз-Мари являются единоутробными братом и сестрой, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что во Франции в свидетельстве о рождении ребенка, который появился в результате инцеста, может быть указан только один родитель. Поэтому в 2016 году суд постановил, что имя матери Розы-Мари должно быть удалено из документа, так как о кровосмешении никто не должен знать, передает Life.ru.

Супруги после рождения дочери расстались, поэтому мать обжаловала приговор и суд в Кане постановил, что в документе могут быть указаны оба родителя. Сейчас восьмилетняя Осеан живет вместе с матерью, отец особо не участвует в ее жизни.

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