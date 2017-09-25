Женщина и не подозревала об инцесте: отцом моей дочери оказался мой брат

Дело в том, что во Франции в свидетельстве о рождении ребенка, который появился в результате инцеста, может быть указан только один родитель. Поэтому в 2016 году суд постановил, что имя матери Розы-Мари должно быть удалено из документа, так как о кровосмешении никто не должен знать, передает Life.ru.

Супруги после рождения дочери расстались, поэтому мать обжаловала приговор и суд в Кане постановил, что в документе могут быть указаны оба родителя. Сейчас восьмилетняя Осеан живет вместе с матерью, отец особо не участвует в ее жизни.