Девять выводов о здоровье женщины, которые можно сделать по ее груди

1. Грудь заметно увеличилась

Большая грудь — мечта многих девушек. Но резкое увеличение ее размеров говорит о наборе веса, ведь большую часть бюста составляет жировая ткань. Впрочем, есть еще одна популярная причина — беременность, пишет Life.ru.

2. Грудь уменьшилась

Как следует из предыдущего пункта, уменьшение бюста связано с потерей веса. Но не только — это также может быть признаком падения уровня эстрогена из-за поликистоза яичников.

3. Форма груди изменилась

Если ваша грудь изменила форму не в результате кормления ребенка и не со временем, а резко, — это тревожный симптом. Увы, резкое изменение формы бюста может быть симптомом рака.

4. Шишки и уплотнения в груди

В большинстве случаев образования в груди имеют доброкачественную природу и не нуждаются в лечении. Но на них все равно стоит обратить внимание вашего врача.

5. Слишком плотная грудь

Плотная, стоячая грудь с большим количеством соединительной ткани — это не только красиво, но и опасно. Обладательницам такой груди стоит чаще других проверяться на РМЖ.

6. Боль и ломота в груди

Боль может быть связана с периодом менструального цикла или с неподходящим бельем. Другая распространенная причина боли — доброкачественная опухоль (фиброаденома).

7. Втянутые соски

Если это природная форма вашей груди — все в порядке, не переживайте. Но если ваши соски втянулись внезапно, то не откладывайте визита к врачу — это может быть признаком рака.

8. Выделения из груди

Для многих женщин выделения из груди после секса — вариант нормы. Но в них точно не должно быть крови. Кроме того, обильные выделения из груди свидетельствуют о гормональном сбое.

9. Изменение цвета сосков

Изменившие цвет соски могут стать одним из первых признаков беременности. Кроме того, соски темнеют с возрастом. Впрочем, до врача в любом случае придется дойти.