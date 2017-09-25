Девять выводов о здоровье женщины, которые можно сделать по ее груди

Женская грудь — это не только украшение, способ привлечь внимание и предмет гордости, но и отличный индикатор, говорящий о состоянии здоровья обладательницы. Какие же признаки должны вас насторожить? Рассказываем о девяти поводах приглядеться к груди повнимательнее.
1. Грудь заметно увеличилась
Большая грудь — мечта многих девушек. Но резкое увеличение ее размеров говорит о наборе веса, ведь большую часть бюста составляет жировая ткань. Впрочем, есть еще одна популярная причина — беременность, пишет Life.ru.
2. Грудь уменьшилась
Как следует из предыдущего пункта, уменьшение бюста связано с потерей веса. Но не только — это также может быть признаком падения уровня эстрогена из-за поликистоза яичников.
3. Форма груди изменилась
Если ваша грудь изменила форму не в результате кормления ребенка и не со временем, а резко, — это тревожный симптом. Увы, резкое изменение формы бюста может быть симптомом рака.
4. Шишки и уплотнения в груди
В большинстве случаев образования в груди имеют доброкачественную природу и не нуждаются в лечении. Но на них все равно стоит обратить внимание вашего врача.
5. Слишком плотная грудь
Плотная, стоячая грудь с большим количеством соединительной ткани — это не только красиво, но и опасно. Обладательницам такой груди стоит чаще других проверяться на РМЖ.
6. Боль и ломота в груди
Боль может быть связана с периодом менструального цикла или с неподходящим бельем. Другая распространенная причина боли — доброкачественная опухоль (фиброаденома).
7. Втянутые соски
Если это природная форма вашей груди — все в порядке, не переживайте. Но если ваши соски втянулись внезапно, то не откладывайте визита к врачу — это может быть признаком рака.
8. Выделения из груди
Для многих женщин выделения из груди после секса — вариант нормы. Но в них точно не должно быть крови. Кроме того, обильные выделения из груди свидетельствуют о гормональном сбое.
9. Изменение цвета сосков
Изменившие цвет соски могут стать одним из первых признаков беременности. Кроме того, соски темнеют с возрастом. Впрочем, до врача в любом случае придется дойти.