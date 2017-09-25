Профи-кулинары объяснили, почему 99% жителей Земли разбивают яйца неправильно

Оказывается, когда мы разбиваем яйцо над миской, частички скорлупы неизбежно попадают в пищу. А когда мы используем нож, их количество лишь увеличивается, ведь осколки проникают внутрь яйца. Но есть простой и эффективный способ разбить яйцо и не наесться скорлупы: достаточно стукнуть им о плоскую поверхность, например о стол, передает Life.ru.

Эксперты утверждают, что один резкий удар по столешнице — все, что нужно, чтобы идеально расколоть скорлупу. Но 99,9 процентов людей игнорируют этот логичный способ и в результате получают блюда с твердыми и невкусными вкраплениями. Кроме того, при ударе о плоскую поверхность не повреждается желток, а это важно при приготовлении яичницы-глазуньи или яиц пашот.