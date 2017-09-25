Австралиец сделал девушке предложение в виртуальной реальности

Подготовка к важному дню велась целый месяц — именно столько времени понадобилось игровым дизайнерам, чтобы составить сценарий вместе с Алексом и разработать графику. Специалисты воссоздали для романтичного момента «счастливое место» Келли — лужайку с деревом возле дома ее бабушки и дедушки в Южной Африке, где она провела с семьей и друзьями свое детство, пишет Lady.mail.ru.

Внимательный бойфренд когда-то услышал от возлюбленной о ее любимом месте и запомнил эту информацию для особого случая, так как, по признанию Алекса, он решил, что женится на Келли, как только встретил ее. Сделать виртуальное место максимально похожим на оригинал парню помогли родственники возлюбленной, выславшие ему множество фотографий локации.

Чтобы Келли не догадалась, что готовится кое-что особенное, пара отправилась в развлекательный центр «играть в ее любимую игру про зомби» вместе с друзьями. Игра и правда состоялась, но, когда она закончилась, девушка была «телепортирована» к той самой лужайке с деревом, где ее ожидал возлюбленный.

Келли, конечно же, ответила согласием креативному парню, а затем призналась, что понятия не имела о готовящемся предложении. «Когда экран стал синим, я подумала, что что-то пошло не так, но потом подняла глаза и увидела дом моей бабушки и мое дерево. Я была так растрогана», — поделилась девушка впечатлениями с Daily Mail.

Говоря о грядущей свадьбе, молодые люди отметили, что она-то уж точно пройдет в реальной жизни (они считают это мероприятие более традиционным).