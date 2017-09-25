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Младшая сестра Ким Кардашян ждет ребенка

Krasotka.ee
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ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Крупные зарубежные СМИ сообщают, что 20-летняя Кайли Дженнер – дизайнер, модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» – скоро станет мамой. Первым об этом написал портал TMZ.

Отец ребенка – 25-летний рэпер Трэвис Скотт, с которым модель встречается с апреля 2017. Как пишет People, влюбленные уже рассказали о беременности Кайли самым близким друзьям и родственникам. Кроме того, известен и пол ребенка – у Дженнер и Скотта будет девочка, пишет Deti.mail.ru.

Пара не планировала ребенка, но они все равно очень счастливы. Трэвис и Кайли мечтают стать родителями

По данным издания, Дженнер очень боялась, что о ее беременности раньше времени узнают фанаты или журналисты, поэтому она появлялась на публике в широких футболках, а в соцсети выкладывала старые фотографии.

Отметим, что сестра Кайли – Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст станут родителями в третий раз: их ребенок появится на свет в январе 2018.

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